Come piantare l’avocado: ecco il metodo per farlo in vaso

Come piantare l’avocado in vaso, ecco qui una guida semplice e pratica per ottenere dei risultati eccezionali. Fino a pochi anni fa questo frutto non era molto apprezzato, ma da qualche anno a questa parte abbiamo imparato un po’ tutti a farlo essere parte della nostra alimentazione.

Ma come piantare l’avocado? Dato che questa cosa è possibile farlo anche in Italia e per di più anche in uno spazio ristretto vediamo qui quali sono i consigli per avviare questa coltivazione sul balcone di casa. Per ottenere degli avocado eccellenti basta seguire alcuni consigli e trucchi. Eccone qui qualcuno.

Come piantare l’avocado: trucchi e consigli per una coltivazione eccezionale

L’avocado è un albero originario del Centro e del Sud America ed infatti per moltissimi anni solo in questi posti si è potuto apprezzare la bontà di questo frutto. Da alcuni anni ormai la bontà dell’ avocado è possibile apprezzarla in tutto il mondo. Anche qui nel nostro Paese da alcuni anni si è iniziato a d apprezzare sempre più questo frutto.

Questa pianta per crescere al meglio ha bisogno di un clima tipicamente tropicale, ma con i dovuti accorgimenti è possibile avviare una coltivazione anche in Italia. Quello che ha portato sempre ad una maggiore diffusione del consumo di avocado è anche il fatto che è definito come un super food adatto a chi vuole seguire una alimentazione più sana ed equilibrata.

Per piantare un avocado non servono molti accorgimenti, ma piuttosto è molto semplice. Avviare la coltivazione di questo frutto non richiede particolari sforzi. Basta prelevare un nocciolo di avocado maturo ben ripulito dalla polpa e lo si colloca poi in un vasetto con l’acqua. Per far spuntare le radici è necessario che il seme non sia completamente immerso in acqua, ma che lo sia solo parzialmente. Affinché ciò accada nel miglior tempo possibile sarebbe opportuno utilizzare un vasetto a collo stretto o utilizzare degli stuzzicadenti per mantenerlo ben saldo.

Il seme di avocado nel vasetto potrà poi essere coltivato in un vasetto nei pressi di una finestra, ma comunque ben riparato dal vento. Il tempo necessario per la formazione delle radici è di circa 6 settimane. Quando la pianta raggiunge poi i sei centimetri di altezza va potato affinché possa svilupparsi al meglio. Si deve poi garantire una corretta innaffiatura alla pianta.