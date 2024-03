Pianta erica per scoprire le sue incredibili proprietà: ecco quali

La pianta erica è una pianta molto antica, ma anche molto apprezzata. Essa è la pianta descritta da Plinio ed il suo nome è un adattamento di una antica parola greca. Questa pianta può donare una fioritura molto rigogliosa e può abbellire molti giardini ed è per questo che viene spesso coltivata. La pianta erica è anche conosciuta con il nome di Brugo ed è un piccolo arbusto perenne.

Avere un giardino ben fiorito ed anche molto colorato è il desiderio di molti. La pianta erica è una pianta sempreverde ed è anche molto resistente al gelo ed al freddo. Inoltre questa pianta ha tante proprietà benefiche che la rendono unica. Vediamo qui quali sono i benefici che questa pianta può apportare.

Pianta erica: ecco quali sono le sue proprietà

La pianta erica è una pianta dalle grandi capacità diuretica, antireumatiche, antisettiche ed anche antinfiammatorie. Essa è molto utile per il trattamento di infiammazioni delle vie urinarie, cistiti e varie altre infiammazioni. Vediamo qui quali sono le sue proprietà.

L’ erica ha quindi delle proprietà terapeutiche molto efficaci che riguardano principalmente il trattamento delle infiammazioni delle vie urinarie. L’ utilizzo di questa pianta è utile anche per eliminare urea, acido urico e tossine varie dell’ organismi grazie alle grandi proprietà diuretiche che essa ha. Per tale ragione l’ uso di questa pianta è consigliato anche contro la ritenzione idrica ed anche per le eprsone che soffrono di obesità.

La pianta erica ha anche delle proprietà leggermente sedative ed è per questo che è spesso consigliata nel trattamento contro l’ insonnia. Di questa pianta si utilizzano diverse parti, i fiori hanno una aziende astringent4e ed antisettica mentre i rami della pianta contengono delle grandi azioni antiossidanti.

La pianta erica viene anche utilizzata molto in area di fisioterapia. Sono consigliati anche degli impacchi per sfruttare al meglio le sue proprietà antinfiammatorie. Inoltre può essere anche utilizzata sottoforma di decotti che sono molto utili per tonificare i muscoli. Anche l’ oleolito di erica è molto utile contro le infiammazioni della pelle mentre il macerato è utilizzato contro la cistite e l’uretrite.

La pianta erica ha anche delle controindicazioni, ed infatti è sconsigliato il suo utilizzo in caso di insufficienza epatica. A scopo precauzionale inoltre è sconsigliato l’ utilizzo di questa pianta in gravidanza e durante l’ allattamento.