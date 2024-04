Realizzazione sito eCommerce? Ecco cosa è importante sapere

L’eCommerce è diventato, in pochissimo tempo, il punto di riferimento degli acquisti online di migliaia di persone ogni giorno. Si tratta di un business mutevole e dinamico, capace di assorbire con incredibile rapidità sempre maggiori quote di mercato in tutto il mondo.

L’aumento di richiesta di esperti di shop online ha reso il mercato ancora più dinamico, stimolando innovazioni, trend e importanti cambiamenti, anche sul piano legislativo. Oggi, infatti, gli eCommerce sono sottoposti a una normativa che tutela i consumatori sia sul piano del commercio che su quello della sicurezza della navigazione.

Per capirci, se un negozio tradizionale deve dotarsi di anti-furti e sistemi di protezione, quello digitale dovrà garantire ai propri clienti la conservazione sicura dei dati sensibili come carte di pagamento, anagrafica, contenuto delle transazioni e così via. Questo significa che l’eCommerce è uno strumento delicato e complesso e che, in quanto tale, andrebbe delegato a degli esperti nella realizzazione di un sito eCommerce su misura.

Pianificare lo sviluppo del processo

Prima di ingaggiare un professionista per la realizzazione di un eCommerce, è importante comprendere l’entità e la complessità del processo. In pratica è importante aver consapevolezza circa gli obiettivi e le aspettative rispetto al progetto, cioè definire cosa si vuole ottenere, quali sono i tempi previsti per raggiungere gli obiettivi e quali risorse sono necessarie per farlo.

Un altro aspetto fondamentale da considerare è la scelta della piattaforma tecnologica su cui basare il sito. Non è sufficiente optare per una soluzione gratuita o economica senza valutarne le implicazioni a lungo termine. È importante comprendere le differenze tra le varie piattaforme disponibili e selezionare quella più adatta alle proprie esigenze, considerando anche i costi nel medio e lungo termine e gli eventuali vantaggi offerti.

Anche la fase di realizzazione dei contenuti è cruciale per il successo del sito eCommerce: difatti ne serviranno tanti di qualità, che siano in grado di comunicare efficacemente i prodotti o i servizi offerti, attirando e coinvolgendo sempre nuovi utenti.

Valutare la sostenibilità del progetto

Un’altra considerazione importante riguarda gli aspetti economici associati alla creazione e alla gestione del sito. Ci si riferisce alle analisi sui costi tecnici, realizzativi, grafici e pubblicitari, cioè a tutto ciò che ci serve per pianificare il budget con una visione sul breve, medio e lungo termine.

È altrettanto importante maturare una certa comprensione del funzionamento del commercio online, nonché delle strategie di marketing più efficaci per promuovere il sito una volta che è stato lanciato. Questo comprende anche la pianificazione di strategie SEO, di pubblicità online e di tutte le altre tattiche di marketing necessarie ad attirare traffico qualificato sul sito per convertirlo in vendite.

Infine è da valutare anche il valore della costanza, cioè della capacità di dedicarsi a questa attività con un approccio analitico ed orientato al risultato.

Un eCommerce ben realizzato, infatti, richiede tempo per poter portare risultati soddisfacenti: ciò che fa la differenza tra un progetto vincente e uno destinato a fallire è proprio la capacità di individuare, giorno per giorno, le criticità per correggerle e aggiustare il tiro. Si tratta di un lavoro lungo e certosino ma che, nel lungo periodo, ripagherà ampiamente tutti gli sforzi.