Quando piantare le rose: ecco il periodo più indicato per farlo

Le rose sono tra i fiori più amati ed anche quelli indicati come simbolo dell’amore. Al contempo questi fiori sono anche molto facili da coltivare e sono molto diffuse. Coltivare le rose pertanto è una cosa che da molta soddisfazione purché si seguano delle specifiche direttiva. Ma quando piantare le rose? Scegliere ed individuare il periodo giusto per iniziare la coltivazione è fondamentale per ottenere dei fiori eccezionali.

Coltivare le rose dà grande soddisfazione agli appassionati fi giardinaggio ed esistono molte tipologie e varietà di rose. Le rose a fiore grande sono considerate le rose più belle e ci sono alcune varietà che sono più adatte ad un clima ed altre che sono più adatte ad altri. Quello è fondamentale per avere una bellissima coltivazione è individuare quando piantare le rose. Vediamo qui tutti i trucchi ed i consigli da seguire.

Quando piantare le rose: ecco i migliori trucchi e consigli

La rosa è la regina dei fiori ed è un fiore che è presente in molto giardini per la sua bellezza ed anche perché è facile da coltivare. Vediamo qual è il periodo più adatto e quindi quando piantare le rose.

Il periodo più adatto per piantare le rose è quello che va dalla metà di marzo fino alla fine di aprile a seconda delle condizioni climatiche della zona in cui si vive. Importante è anche la scelta della posizione per iniziare la coltivazione. Possiamo indicare come più preferibile una posizione che possa offrire alle piante aria e luce a sufficienza. Garantire diverse ore di sole al giorno è l’ ideale, ma bisogna anche assicurarsi che la posizione non sia né troppo calda, ma neanche troppo fredda o umida. Mantenere una adeguata posizione e temperatura fa si che si eviti che le rose contraggano malattie o vengano attaccati da qualche batterio.

Le rose devono essere immerse in acqua per almeno una o due ore prima di piantarle ma per non più di 24 ore. Le radici non vanno lasciate seccare direttamente. Inoltre vanno piantate in una buca abbastanza ampia e profonda per garantire lo spazio necessario affinché le radici possano ben svilupparsi. Si possono poi smuovere gli stratti inferiori della terra con un forcone di modo da rendere il terreno un po’ più morbido. Quando la rosa viene piantata il punto di innesto deve essere circa a 4 o 5 centimetri di profondità.