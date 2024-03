Come piantare l’aglio, ecco il modo corretto

L’aglio è presente in quasi tutte le ricette di Italia, è un insaporitore dal gusto forte, deciso ed inconfondibile, per cui è presente in tutte le cucine. Scegliere di coltivare l’ aglio nel proprio giardino, per avere una coltivazione sempre a propria disposizione è una ottima idea. Vediamo qui come piantare l’aglio e qual è il metodo migliore per la sua coltivazione.

L’ aglio è quindi una di quelle coltivazioni che non dovrebbe mai mancare nel proprio orto. Oltre ad essere alla base di molti piatti tipici del nostro paese ha anche innumerevoli proprietà benefiche per il nostro corpo. Non solo questa coltura è in grado anche di essere un insetticida naturale contro insetti che possono provare ad attaccare le altre colture presenti nel nostro orto. Vediamo qui qual è il metodo migliore per piantare l’ aglio e quali sono le cure di cui necessita.

Come piantare l’aglio: il metodo migliore con trucchi e consigli

Il metodo più veloce per ottenere una coltivazione di aglio ricca e rigogliosa è quella di coltivare l’aglio in spicchi, questo è uno dei metodi migliori per piantare l’aglio. In questo modo da ogni spicchio di aglio è possibile ottenere una pianta esattamente e perfettamente uguale alla pianta madre.

Vediamo come procedere con questa coltivazione. Innanzitutto va preparato il terreno in modo accurato e specifico. Questo passaggio è fondamentale per far sì che possano mescolarsi al meglio tutte le sostanze di cui una piantagione ha bisogno per crescere al meglio. Una volta che il terreno è stato preparato è importante andare a scegliere la posizione perfetta per poter coltivare correttamente.

Il metodo migliore per piantare l’aglio è quello di metterlo nel terreno con la punta rivolta verso l’alto, anche se la maggior parte delle volte viene posizionato con la punta verso il basso. Si può indicare come preferibile il modo di posizionare le punte verso l’ alto perché diversamente la pianta potrebbe fare molta più facile per germogliare. Inoltre la punta rivolta verso lì alto permette che ci sia una esposizione migliore ai raggi del sole ed all’ acqua. In questo modo la pianta di aglio crescerà in modo più rigoglioso anche perché le radici escono dall’alto.

Si va a posizionare lo spicchio di aglio in un fossetto delle dimensioni dello spicchio stesso e così si favorisce lo sviluppo della nostra coltivazione.