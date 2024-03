Ecco realmente quando piantare i piselli: non sbagliare come fanno tutti

I piselli sono dei legumi che sono molto apprezzati e presenti in molte ricette della nostra tradizione culinaria. Questa pianta appartiene alla famiglia delle leguminose, come i fagiolini, le fave, i fagioli e i ceci. Avere una propria coltivazione di piselli è qualcosa di molto volido e vediamo dunque quando piantare i piselli. C’è un periodo più adatto in cui la semina da i frutti migliori.

Sempre più persone sono appassionate della coltivazione dell’ orto e di avere un orto a chilometro zero. Esiste un tempo più adatto per piantare i piselli e per ottenere dei risultati ottimali. I piselli possono essere consumati sia freschi che congelati per un periodo. Vediamo qui quando piantare i piselli e quali sono le varietà migliori ed i modi migliori di coltivazione.

Quando piantare i piselli: ecco il tempo migliore e i modi migliori di coltivare

I piselli sono dei legumi molto versatili e molto amati in ogni cucina. C’è un tempo più adatto per iniziare la coltivazione dei piselli, vediamo qui quando piantare i piselli e quali sono i migliori modi. Questa tipologia di legume può essere messa a dimora tra la fine di ottobre ed aprile. Le temperature migliori per la crescita dei piselli si aggirano tra i 10 ed i 21 gradi centigradi. Esse però possono resistere molto bene anche alle temperature più basse, mentre sopra i 32 gradi si riduce la fioritura.

Per quanto riguarda il terreno, la coltivazione di piselli può essere avviata in tutti i tipi di terreno, purché sia ben drenato e fertilizzato. Queste piante non tollerano i ristagni di acqua, per tale ragione si deve prestare un po’ di attenzione all’ irrigazione. Altrettanto i piselli sono sensibili alla carenza idrica per tale ragione è importante trovare un giusto equilibrio con l’ acqua.

La raccolta dei piselli può essere fatta quando viene raggiunto il grado adeguato di maturazione. Per ottenere la massima qualità si vanno a raccogliere i piselli quando i semi sono ingrossati, ma non completamente. Qualora si aspetti troppo tempo la qualità va a peggiorare ed i semi perdono gran parte della loro dolcezza. Il tempo di fioritura è comunque abbastanza breve, perché tra la smina e la raccolta passano circa 60 o 70 giorni. Seminando in campo a metà febbraio per metà aprile possono raccogliersi i primi legumi.