Come si seminano i piselli? Ecco la risposta dell’esperto

I piselli sono tra i legumi più amati ed anche molto versatili perché possono essere preparati siamo come condimento per la pasta sia come contorno. Per avere però una propria coltivazione di questo legume è necessario procedere per gradi così da avere un raccolto rigoglioso ed abbondante. Vediamo come si seminano i piselli e qual è il modo consigliato per procedere.

La semina dei piselli è il primo passo da compiere per avere una propria coltivazione. La cura di questi legumi non è difficile, ma relativamente semplice e per ottenere dei buoni risultati è però opportuno seguire alcune indicazioni di modo da ottenere degli ottimi raccolti. Vediamo qui nel dettaglio come si seminano e come si cura una coltivazione i piselli.

Come si seminano i piselli: ecco i trucchi ed i segreti

I piselli sono dei legumi che sono presenti in molte ricette e quindi in molti desiderano avere un proprio raccolto. Il periodo migliore epr procedere con la semina di questo legume è generalmente o la primavera o l’autunno anche se comunque dipende molto dalla zona geografica in cui si procede con la semina. Nelle aree con un clima abbastanza mite si può procedere con la semina già dall’ inizio della primavera quando il terreno è abbastanza asciutto e lavorabile.

Nella semina e nella coltivazione dei piselli è importante che la temperatura della terra sia adeguata. Questi legumi preferiscono terreni freschi ma non troppo freddi perché altrimenti i semi potrebbero marcire prima di germogliare. Utilizzare un termometro per misurare la temperatura del suolo potrebbe essere l’ideale.

La semina dei piselli può essere fatta sia direttamente in campo aperto che in semenzaio. Se si preferisce la semina diretta allora si deve procedere con lo scavare dei solchi di circa 5 centimetri di profondità ed i semi vanno piantati a circa 5 centimetri l’uno dall’altro. Si procede poi con il coprire leggermente i semi con la terra e si compatta il terreno.

Se invece si preferisce la semina in semenzaio allora si piantano i semi in dei vasi o in delle celle di torba e si tengono in un luogo protetto fino a quando non saranno pronti per essere trapiantati. Quando i germogli avranno raggiunto una discreta dimensione allora si procede con il trapianta mantenendo la stessa distanza osservata in caso di semina diretta.