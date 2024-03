Come seminare i fagioli: ecco la guida dettagliata

I fagioli sono tra i legumi più apprezzati, come i borlotti e i cannellini, per la loro versatilità in cucina e molti aspirano a coltivarli autonomamente. Vediamo qui come coltivare i fagioli che sono molto apprezzati. Avere una propria coltivazione di fagioli è qualcosa di eccezionale perché cos’ si hanno sempre a disposizione.

La loro coltivazione, fortunatamente, è piuttosto semplice e può essere condotta con relativa facilità. Tuttavia, esistono alcuni trucchi e consigli che possono influenzare positivamente il risultato del raccolto. Esaminiamo dunque nel dettaglio le tecniche per piantare i fagioli, nonché il periodo più opportuno per avviare tale processo.

Come seminare i fagioli: ecco tutti i trucchi ed i consigli da seguire per una corretta coltivazione

I fagioli, appartenenti alla famiglia delle fabacee, sono comunemente conosciuti come Phaseolus vulgaris e sono originari delle Americhe. Queste piante erbacee annuali possono essere di varietà nano o rampicante.

Secondo la tradizione popolare, la semina dei fagioli dovrebbe avvenire entro i primi 100 giorni dell’anno, in modo che possano “sentire le campane”, indicando una scadenza entro maggio. La semina può avvenire superficialmente e preferibilmente in terreno non troppo profondo. Si può optare per la semina in coltura protetta tra febbraio e marzo o in campo aperto tra aprile e maggio, con la possibilità di seminare durante tutto l’estate.

Durante la semina, i fagioli vengono distanziati di almeno tre o quattro centimetri l’uno dall’altro e disposti in file con una distanza di circa 50 centimetri. Fortunatamente, i fagioli sono piante di facile gestione in giardino e richiedono pochi accorgimenti. Per quanto riguarda l’irrigazione, è consigliabile annaffiarli solo durante la fase di fioritura.

I fagioli vengono raccolti quando i baccelli sono maturi e completamente colorati, tendendo ad appassire. Questo processo differisce dalla raccolta dei fagiolini, che avviene quando sono ancora verdi e teneri. Generalmente, i fagioli sono pronti per la raccolta dopo circa 80-120 giorni dalla semina, a seconda della varietà coltivata.