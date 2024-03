Tutti i benefici della pianta liquirizia: la puoi piantare facilmente in vaso

La liquirizia è una pianta medicinale nota sin dall’ antichità per le sue innumerevoli proprietà curative. La pianta della liquirizia è stata spessa definita come oro nero perché da sempre ritenuta un bene prezioso. Vediamo qui quali sono i suoi benefici e tutte le proprietà che ha.

La liquirizia è nota sia come radice sia come ingrediente base di molte caramelle ed ha grandi benefici per la nostra salute, ma ovviamente non bisogna eccedere. Essa può essere consumata in varie modalità ed i suoi benefici sono davvero innumerevoli. Vediamo qui tutto quello che c’è da sapere su questa pianta.

Pianta liquirizia: ecco tutti i benefici e come assumerla

La pianta di liquirizia, nota anche come Glycyrrhiza glabra, appartiene alla famiglia delle Fabaceae ed è diffusa sia in Europa che in Asia. Questa radice ha un sapore dolce ed intenso ed è da sempre utilizzata sia in campo alimentare che a scopo medicinale. Essa è molto utile per trattare i disturbi che affliggono le vie respiratorie come tosse e bronchite.

Il principio attivo della liquirizia è la glicirrizina che ha svolge grande azione antivirale ed antinfiammatoria. Inoltre questa radice rappresenta una fonte discreta di vitamina B e vitamina E ed offre una gamma di nutrienti e benefici importanti. La liquirizia può essere fonte di una serie di minerali importanti come: il calcio, il ferro, il magnesio, il potassio, il selenio, lo zinco ed il silicio.

Mangiare la liquirizia può avere anche importanti benefici per la salute del fegato. Infatti tra le principali caratteristiche della pianta di liquirizia c’è quella di aiutare a migliorare tutti i disturbi del tratto gastro intestinale come anche la stitichezza, la digestione lenta, le gastriti e le ulcere.

Masticare un pezzetto di liquirizia può essere un valido aiuto per il trattamento di problematiche della gola e della bocca. Questa radice può avere grandi benefici svolgendo un trattamento antinfiammatorio della gola. Inoltre la liquirizia è molto funzionale anche per il trattamento della cervicale. Ancora questa radice è molto utile nella prevenzione e nel trattamento delle carie dentali e delle gengiviti. Per tale ragione gli estratti di radice di liquirizia sono spesso utilizzati in prodotti per la cura dell’ igiene orale e dentale come dentifrici e collutori.

La pianta di liquirizia e quindi la sua radice è molto adatta per combattere lo stress, per concedersi una pausa rilassante si può preparare un te alla liquirizia che è utili anche per contrastare l’ insonnia.