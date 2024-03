Come seminare l’aglio: ecco il metodo e il periodo migliore per farlo

Come seminare l’aglio, questo è una delle cosa da sapere se vogliamo avere una coltivazione di aglio tutta nostra. L’ aglio è uno degli elementi presenti in tutte le cucine, un alimento che arricchisce con un gusto ed un sapore unico molte ricette della tradizione culinaria italiana.

Avere una coltivazione propria di aglio significa avere un prodotto sempre a disposizione ma anche di una qualità eccezionale e da un gusto unico. Vediamo qui qual è il periodo più adatto per la semina dell’ aglio e qual è il metodo migliore per la sua coltivazione.

Come seminare l’aglio: il periodo ed il metodo più adatto

Coltivare l’aglio è una attività abbastanza semplice ed anche non molto faticosa, ma che comunque richiede delle dovute attenzioni per ottenere un prodotto eccellente. Prima di vedere come coltivare l’aglio è opportuno conoscere alcune informazioni preliminari che possono aiutarci ad ottenere una coltivazione eccezionale.

In primo luogo vediamo qual è il periodo migliore e più adatto epr la semina di questo prodotto. L’ aglio può essere piantato all’ inizio dell’ autunno o anche alla fine del periodo invernale, quello che fa la differenza è la zone geografica. Nelle aree che sono caratterizzate da un clima più mite come il Centro ed il Sud Italia si può procedere alla semina nel mese di ottobre, mentre nelle zone più fredde lo si mette a dimora tra febbraio e marzo.

L’ aglio si semina in piccoli fori che vengono fatti nel terreno. Con un picchetto si va a scavare una fila di fori profondi circa 3 centimetri e posti a distanza di circa 10 centimetri l’ uno dall’ altro. Se si seminano più file queste devono essere tenute a circa 30 centimetri l’una dalla altra. Il prodotto va poi sistemato nei fori avendo cura di posizionare verso l’esterno la punta e poi lo si copre con uno strato di terra smossa.

L’aglio va messo in una totale esposizione alla luce solare. Bisogna poi stare attenti ai ristagni di acqua, perché questa tipologia di pianta soffrono i ristagni di acqua perché possono fare la muffa.

Questo prodotto cresce molto bene anche se coltivato in vaso, purché si assicuri a ciascun bulbo lo spazio a sufficienza di crescita. Per coltivare l’aglio in vaso sono quindi necessari dei vasi abbastanza profondi e poi si può avviare anche la nostra coltivazione in balcone.