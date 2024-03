Quando piantare la lavanda: ecco il periodo ideale

La lavanda è una pianta versatile e amata per il suo profumo rilassante e le sue molteplici applicazioni. La coltivazione della lavanda è più o meno semplice, e richiede un terreno ben drenato e soleggiato. Quello che spesso ci si chiede è quando piantare la lavanda, vediamo qui qual è il periodo migliore e più adatto.

La lavanda coltivata con cura non solo offre un tocco di bellezza al giardino, ma fornisce anche ingredienti preziosi per la produzione di oli essenziali, profumi e prodotti per la cura della pelle. Per tale ragione molte persone desiderano avere una propria personale coltivazione di lavanda in casa sul balcone o in giardino. Vediamo qui quali sono i consigli ed i trucchi per una coltivazione perfetta.

Quando piantare la lavanda: ecco qui tutto quello che c’è da sapere

La lavanda è considerata in simbolo della Provenza, ma è molto diffusa anche in Italia. Questa pianta è molto versatile, infatti è perfetta sia per le decorazioni all’esterno che come arredo di interior design, inoltre il suo profumo è letteralmente inconfondibile. Vediamo qui qual è il periodo migliore per la coltivazione di questa pianta e quando è meglio piantare la lavanda.

Il periodo migliore per piantare la lavanda è l’ autunno nelle aree in cui il clima è meno rigido e in primavera nelle aree geografiche in cui le temperature sono più basse e rigide. La lavanda può essere acquistata sia sotto forma di semi che sotto forma di piccole piantine che poi vanno subito trapiantate. La lavanda richiede ampi spazi e cresce meglio nelle aree in cui c’è più luce naturale epr molte ore della giornata. Essa non richiede grandi quantità di acqua, ma è importante stare attenti a che non si creano ristagni di acqua perché altrimenti le radici potrebbero marcire.

Per giungere alla piena maturità, la lavanda richiede circa tre anni di crescita, durante i quali è fondamentale eseguire una potatura annuale dopo la fioritura. L’arricchimento del terreno può iniziare dal secondo anno, utilizzando preferibilmente concimi biologici all’inizio della primavera e verso la fine dell’estate. Questa pratica favorisce lo sviluppo delle infiorescenze e prepara la lavanda per la stagione autunnale.

La raccolta dei fiori di lavanda avviene solitamente in estate, quando sono in piena fioritura. La lavanda coltivata con cura non solo offre un tocco di bellezza al giardino oltre che diffondere il suo profumo inconfondibile.