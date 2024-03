Piantare alberi è facile? Ecco cosa devi sapere prima di farlo

Avere un albero in giardino è qualcosa di speciale che ci da il senso di percepire le stagioni vedendo i fiori che fioriscono. Ma piantare un albero è facile? Inoltre si può godere di un po’ di ombra e di una bella vista. Ad esempio se abbiamo nel nostro giardino un albero di limono di arance possiamo avere degli agrumi non trattati di eccellente qualità.

Per avere un giardino curato e perfetto è dunque bello avere degli alberi da giardino, ma piantare alberi è facile? Vediamo qui quali sono i trucchi ed i consigli da seguire per avere un giardino perfetto. Avere più alberi è un modo per aiutare il pianeta, c’è sempre bisogno dell’ ausilio degli alberi per garantire una vita di qualità superiore.

Piantare alberi è facile: ecco tutti i segreti ed i consigli

Piantare alberi è facile, ma al contempo dobbiamo tenere conto di alcuni accorgimenti affinché possano crescere al meglio. Innanzitutto bisogna fare delle valutazioni riguardo la tipologia di suolo, l’esposizione solare, l’ombra ed anche le eventuali gelate. Un altro aspetto molto importante è la cura che richiede l’albero. Ci sono alcuni alberi che richiedono una cura specifica ed altri che invece hanno bisogno di cure più specifiche.

Quando si sceglie l’ albero da frutto da piantare nel giardino bisogna tenere conto delle proprie scelte e preferenze. Se a terra c’è spazio a disposizione si deve considerare lo spazio che si ha. Un albero da frutto può essere piantato in un lasso di tempo ampio, da ottobre fino a aprile. Si deve poi scavare una buca profonda almeno 50 centimetri e una volta piantato l’ albero bisogna stare attenti a che non si formino ristagni di acqua perché altrimenti si andrebbero a creare delle muffe che sono poi nocive per lo sviluppo e la crescita delle piante.

A seconda della varietà di pianta selezionata, è fondamentale considerare lo spazio necessario nel giardino. È consigliabile mantenere una distanza di almeno 5 metri tra ciascuna pianta, sia per evitare la competizione delle radici per l’acqua, sia per prevenire l’ombreggiamento reciproco dei rami, che potrebbe ostacolare la crescita. È altresì importante rispettare una distanza di almeno 5 metri dal confine con il giardino del vicino, per evitare disagi dovuti a foglie o frutti che possano cadere sulla sua proprietà.