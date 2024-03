Piantare avocado è semplice? Ecco la risposta

Piantare avocado è facile e divertente ed è alla portata di tutti. Questo frutto è uno dei frutti più apprezzati e consumati al mondo. Inizialmente era un frutto solo esotico, ma da qualche anno è anche molto consumato nel nostro paese. Non è difficile creare il seme dallo stesso avocado e si riesce così ad ottenere una pianta di avocado personale. Vediamo qui come coltivare e piantare questo frutto.

Piantare l’ avocado è molto semplice ed è possibile farlo anche in Italia direttamente sul balcone di casa o sul terrazzo. Dedicarsi a questa coltivazione è molto semplice e soddisfacente. Vediamo qui come procedere con la coltivazione dell’ avocado, come piantarlo e tutti i trucchi ed i segreti per ottenere frutti rigogliosi.

Piantare avocado: ecco tutti i trucchi per ottenere i frutti migliori

L’avocado, nome scientifico persea americana, è un albero che è originario del Sud e del Centro America. Per anni è stato considerato un frutto esotico e per tale ragione della sua bontà hanno potuto approfittare solo gli abitanti dei luoghi in cui ha origine. Da qualche anno a questa parte, invece, il frutto dell’avocado si può apprezzare in tutto il mondo. Questa pianta per crescere nel modo migliore ha bisogno di un clima tropicale o subtropicale, ma grazie ad alcuni accorgimenti e trucchi è possibile piantare e coltivare avocado anche in Italia.

La coltivazione di avocado è più particolare rispetto ad altre specie e frutti. Per iniziare la coltivazione di prevede che il seme debba germinare in acqua e solo dopo qualche tempo può essere trasferito in vaso. Vediamo qui tutti i passaggi per piantare avocado e come cominciare la sua coltivazione.

Ci si deve procurare:

un seme di avocado maturo, senza polpa e lavato

vari stuzzicadenti

un contenitore

acqua q. b.

Si inseriscono gli stuzzicadenti intorno alla circonferenza del seme di modo che possa esserne garantito l’ appoggio sul contenitore ed il nocciolo resti a mezza altezza. Si riempie poi il contenitore di acqua e si dosa l’acqua fino a che la base del seme sia immersa in acqua. Si mette poi il tutto vicino ad una finestra ben esposta al sole.

Da questo momento parte un periodo che va dalle 2 alle 6 settimane, che è il tempo utile affinché il seme germogli. In questo periodo è importante aggiungere acqua all’occorrenza. Successivamente il seme germogliato viene trasferito in vaso e si segue poi la crescita della piantina con le normali e giuste accortezze.