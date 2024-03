Come piantare i piselli: ecco il trucco dell’esperto

Quando sta per arrivare la primavera a molte persone viene voglia di iniziare a dedicarsi alla cura dell’orto. In molti di chiedono come piantare i piselli perché questi legumi sono molto versatili in cucina e quindi avere una raccolto proprio, ricco di sapore, è sicuramente un vantaggio.

I piselli sono un ortaggio che nella loro coltivazione non richiedono una grandissima attenzione perché non richiedono né troppo tempo né troppa energia. Ci sono dei consigli e dei trucchi da seguire che possono fare ottenere grandi risultati nel nostro raccolto. Vediamo qui come piantare i piselli e come coltivarli.

Come piantare i piselli e come coltivarli: ecco i trucchi ed i consigli per un raccolto super

I piselli sono dei legumi che piacciono molto e sono spesso protagonisti dei nostri piatti in cucina. La pianta di pisello, Pisum sativum, è una leguminosa erbacea a ciclo di coltivazione annuale. Ci sono diversi tipi di piante che possiamo suddividere in: nane, autoportanti e rampicanti.

La pianta di piselli presenta dei fusti sottili che possono raggiungere una altezza fino a tre metri a seconda della varietà. I fiori sono bianchi e producono poi dei baccelli e ciascun baccello conterrà poi dai sette ai dieci semini che sono poi i piselli che si consumano.

Il ciclo di coltivazione di questo ortaggio è abbastanza breve, nel senso che nel giro di circa 60 giorni si passa dal piantare alla raccolta. In sostanza bastano due mesi dalla semina per raccogliere i frutti, se si semina a febbraio già nel mese di aprile si può procedere al primo raccolto.

Per quanto riguarda invece il tempo giusto per iniziare la semina dobbiamo fare delle valutazioni specifiche. I semi di pisello possono essere piantati direttamente nell’orto, e basterà che la temperatura sia superiore ai 5 °C affinché le piantine emergano dal suolo entro circa due settimane, o anche meno. Se le temperature salgono a circa 16 °C, ci vorranno solo 10 giorni prima che i germogli si manifestino. Non c’è bisogno di preoccuparsi per eventuali gelate successive, una volta che i semi hanno germogliato, le piante sono in grado di resistere fino a -8 °C.

Il suolo va preparato per la coltivazione dei piselli, i semi vanno disposti a circa 30 centimetri di profondità, vanno creati dei solchi paralleli distanti l’ uno dall’ altro circa 3 centimetri.