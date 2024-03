Come piantare i fagioli: ecco il metodo definitivo

Tra i legumi i fagioli, di tutte le varietà come i borlotti, i cannellini, sono i più amati anche per la loro versatilità in cucina. Molti vorrebbero una coltivazione propria di fagioli, vediamo quindi come piantare i fagioli, tutti i trucchi ed i segreti per una coltivazione perfetta.

Questa specie di legumi, in realtà, è molto semplice di coltivare e quindi si coltivano senza grandi difficoltà anche se ci sono alcuni trucchi e consiglio che possono cambiare l’esito del raccolto. Vediamo qui nel dettaglio come piantare i fagioli ed anche qual è il periodo giusto e più adatto epr avviare la loro coltivazione.

Come piantare i fagioli: tutti i trucchi ed i consigli per una coltivazione eccezionale

La pianta dei fagioli fa parte della famiglia delle fabacee, che sono le piante di legumi. La pianta più diffusa di fagioli è nota con il nome di Phaseolus vulgaris ed è originaria dei paesi dell’ America ed è una specie erbacea annuale. A seconda della tipologia di fagiolo coltivato questi può essere nano o rampicante.

La tradizione popolare dice che i fagioli vanno seminati nei primi 100 giorni dell’anno e sono da mettere in modo che possano sentire le campane. Ciò significa che i fagioli vanno piantati entro maggio e devo essere messi abbastanza superficialmente e non molto sottoterra. Inoltre per quanto riguarda il periodo della semina, i fagioli possono essere anche seminati in coltura protetta già tra febbraio e marzo oppure essere piantati in terra aperta tra aprile e maggio. Si possono comunque seminare durante tutta l’estate. ù

I fagioli vanno seminati con una distanza di almeno tre o quattro centimetri l’uno dall’altro e disposti in file con distanza di almeno 50 centimetri. I fagioli comunque sono semplici da tenere nell’ orto perché non necessitano di particolare accorgimenti. Anche epr quanto riguarda l’irrigazioni, essi vanno annaffiati solo quando inizia la fioritura, quindi anche in questo sono molto facili da gestire.

I fagioli si raccolgono solo quando sono maturi e quindi con il baccello che è diventato completamente colorato e che tende ad appassire, questa è una differenza rispetto al fagiolino che viene invece colto quando è verde e ancora tenero.

Riguardo le tempistiche, tendenzialmente i fagioli sono pronti per essere raccolti dopo circa 80/120 giorni dopo la semina a seconda della varietà che seminate.