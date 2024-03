Come piantare la cipolla: ecco il trucco

Le cipolle sono tra gli ortaggi più usati nelle nostre cucine, infatti sono la base di quasi tutti i piatti. Imparare a coltivare le cipolle è dunque una strategia più che adeguata per arricchire i nostri piatti. Vediamo qui come piantare la cipolla.

Non c’è sugo che si rispetta che non abbia una base di cipolla come soffritto con l’olio, ma questo ortaggio è buonissimo da mangiare anche da solo. Numerose sono le varianti di piatti che si servono del sapore unico e particolare delle cipolle per essere gustati. Tra i piatti più buoni a base di cipolla possiamo ricordare la genovese, che è una tipica ricetta napoletana, ma anche la frittata di cipolle, gli onion rings e molti altri.

Come piantare la cipolla: ecco tutti i trucchi e i segreti da conoscere

Coltivare le cipolle è qualcosa di molto soddisfacente, soprattutto per avere una qualità ottima di questo ortaggio per tutto l’anno. Vediamo quindi come piantare la cipolla al meglio. Ci sono alcuni trucchi e segreti da conoscere che ti aiutano moltissimo nella coltivazione di questo ortaggio.

La cipolla è possibile coltivarla e piantarla per tutto l’ anno, ma è preferibile e consigliabile farlo in primavere o al massimo nel mese di settembre per farle crescere più rigogliose ed evitare che possono essere colpite dal gelo. Vediamo come piantare la cipolla, bastano davvero pochi trucchi e segreti per avere un prodotto eccezionale epr tutto l’ anno.

A partire dagli scarti o da una cipolla germogliata si può iniziare la coltivazione di questo ortaggio. In questo caso si procede nel piantare andando a tagliare con il coltello l aparte inferiore della cipolla, ovvero quella che ha tutti quei filamenti. Così si andrà ad avviare la coltivazione senza acquistare semi o bulbi.

Il fondo della cipolla si lascia essiccare all’ aperto per quattro o cinque giorni e poi si procede con il trasferimento direttamente nel terreno con il fondo rivolto verso la terra. Si copre poi con uno strato di terra di circa due o tre centimetri.

Quando si vanno a formare le prime foglie allora la parte che avevamo depositato sul fondo andrà tolta e così varie piantine andranno a svilupparsi ed inizia così la coltivazione di cipolla.

Che anche un altro modo per piantare le cipolle e è quello di partire dai semi.