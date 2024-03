Cosa piantare a Ottobre: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Ottobre, anche l’orto e le colture dei mesi autunnali richiedono grande cura ed attenzione. Si avvicinano i periodi in cui la stagione fredda arriva e può colpire anche tutte le semine. In questo periodo iniziano a diventare meno frequenti le semine all’ aperto per preferire le lasciare campo al semenzaio.

Le basse temperature non sono tollerate da molte piantine e colture e per tale ragione non possono essere piantate all’ aperto e per tale ragione va preferita una semina nel semenzaio. Il mese di ottobre è comunque il mese più adatto per l’ uva in quanto si avvicina il periodo della vendemmia. Vediamo qui quali sono le colture, i fiori e le piante più adatte al mese di ottobre.

Cosa piantare a Ottobre: i fiori e le piante più adatte alla coltivazione di questo periodo

Il mese di ottobre è il mese in cui arriva l’ autunno e le temperature si iniziano ad abbassare di vari gradi centigradi. Con l’avvicinarsi dell’ inverno ci sono poche piante che possono essere seminate in pieno campo, perché non tutte riescono a sopportare le gelate. In questo caso conviene seminare in semenzaio e così in tal modo il calore fa germogliare prima le piantine e il freddo notturno non le vada a danneggiare.

Fondamentalmente ci sono due tipi di verdure da piantare nel mese di ottobre. In questo periodo le coltivazioni da preferire sono quelle particolarmente veloci a crescere tra le tante troviamo: insalate, spinaci, rapanelli e che quindi possono essere raccolti prima del gelo o ortaggi particolarmente resistenti al freddi che possano resistere al freddo ed affrontare l’ inverno, come: cipolle, agli, piselli e fave.

Il tutto ovviamente è da riferirsi in base alle zone, perché non c’è una uniformità di temperature. Le cose da seminare nel mese di ottobre sono:

Spinaci

Aglio

Piselli

Rucola

Lattuga

Carote

Radicchio

Bieta da coste

Ravanelli

Insalata grumolo

Scalogno

Cime di rapa

Cicoria da taglio

Cipolle

Fave

Ci sono anche numerosi alberi da frutto da piantare nel mese di ottobre come: l’albero di melo, pero, pesco, ciliegio, mandorlo.

In base a quello che hai precedentemente seminato, puoi raccogliere spinaci, lattuga, lattughino, prezzemolo, rucola. Ad ottobre, inoltre, inizia la raccolta delle olive, delle castagne, dei funghi, delle mandorle e delle nocciole. Immancabile, inoltre, la zucca che è un ortaggio caratteristico di molte ricette autunnali.