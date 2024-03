Cosa piantare a Novembre: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Novembre, in questo mese di fine anno solare si deve necessariamente piantare qualcosa che possa resistere alle temperature più basse. Questo mese è il mese di passaggio dal periodo autunnale a quello invernale e per tale ragione le temperature tendono ad abbassarsi ed a diventare più rigide.

Questo è il momento ideale per piantare alcune piante, colture e fiori. Innanzitutto si deve preferire qualcosa che possa avere la strutta per resistere al freddo ed al periodo invernale. Vediamo qui quali sono le colture e gli ortaggi da seminare in questo mese dell’anno.

Cosa piantare a Novembre: ecco le piante ed i fiori da preferire in questa stagione

Novembre è un mese ideale per seminare i semi in giardino. Ecco qui alcuni consigli e trucchi per scegliere i semi più adatti da piantare nel mese di novembre. Ci sono alcune accortezze da tenere presente in questo mese per avere un raccolto rigoglioso e strepitoso.

In primo luogo nella scelta dei semi da piantare nel mese di novembre influisce quella che è la temperatura della zona in cui si vive. Se si vive in una zona con inverni freddi, è meglio scegliere semi che possano resistere a temperature più basse.

Nel mese di novembre è preferibile scegliere semi adatti al mese in corso che sono: cavoli, broccoli, cavolfiori, rape, cicorie, lattuga, prezzemolo, ravanelli, carote, piselli, fragole, mele, pere, albicocche e pesche. Tutti questi hanno la struttura per poter resistere alle temperature più fredde e rigide. Tra le erbe aromatiche dobbiamo annoverare: la salvia, il rosmarino che sono perfette per la stagione. Anche la radice di zenzero è perfetta per il mese di novembre.

I fiori da coltivare e piantare nel mese di novembre sono gli iris, i giacinti, i gigli, i tulipani, i muscari ed i crocus. Tutti questi fiori renderanno poi i nostri giardini super colorati.

Tra i consigli che possiamo dare per la semina del mese di novembre c’è quello di prestare attenzione alle temperature. Per preparare il terreno per seminare a novembre, è importante seguire alcuni passaggi. Innanzitutto, è importante assicurarsi che il terreno sia ben lavorato e libero da erbacce. Per fare ciò, è preferibile predisporre il terreno con una buona zappatura, in modo da rompere la crosta superficiale e ammorbidirlo. Successivamente, è necessario aggiungere del concime organico per renderlo più fertile.