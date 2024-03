Cosa piantare a Dicembre: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Dicembre, in questo mese bisogna stare molto attenti alla scelta delle cose da piantare perché le temperature fredde e le gelate possono rovinare tutto. Infatti in questo periodo non c’è molto da seminare ed uno dei consigli fondamentali è che chi vive nelle zone più fredde è più opportuno non piantare nulla e dedicare il tempo alla preparazione dell’orto per la fine del periodo dell’ inverno.

Nonostante quindi ci sia una scelta limitata di cose da piantare ci sono alcune cose che con il freddo trovano la loro migliore temperatura, anche perché sono in grado perfettamente di sopporto il gelo. Vediamo qui quali sono le piante e le colture da piantare nel mese di dicembre e quali sono i migliori consigli.

Cosa piantare a dicembre: ecco tutto quello che c’è da sapere

Pianificare cosa piantare a dicembre richiede attenzione alle condizioni climatiche e alle varietà maggiormente adatte alla stagione. In questo mese, molte regioni sono soggette a temperature più fredde, ma ci sono ancora opportunità di piantare verdure a crescita rapida come spinaci, lattuga invernale, ravanelli e cavoli. Inoltre, è possibile avviare la coltivazione di erbe aromatiche come prezzemolo e timo, che possono prosperare in ambienti interni o protetti. È anche il momento ideale per piantare bulbi primaverili come tulipani, narcisi e giacinti, in modo che possano sbocciare in primavera. Una pianificazione oculata e la scelta delle varietà adatte possono garantire un giardino produttivo e colorato anche durante i mesi più freddi. Vediamo nel dettaglio.

A dicembre, le scelte di piante da coltivare dipendono dalle condizioni climatiche della tua area e dalla disponibilità di spazio protetto. In generale, molte regioni hanno temperature più fredde in dicembre, quindi è importante concentrarsi su coltivazioni adatte al clima invernale. Ecco alcune opzioni:

Verdure: Spinaci, lattuga invernale, ravanelli, cavoli, broccoli, prezzemolo, timo e altre erbe aromatiche resistenti al freddo possono essere coltivate con successo.

Bulbi primaverili: Questo è il momento perfetto per piantare bulbi come tulipani, narcisi, giacinti e crochi, in modo che possano fiorire in primavera.

Quanto ai fiori, oltre ai bulbi primaverili, puoi considerare anche: pansé e viole, questi fiori sono resistenti al freddo e possono aggiungere un tocco di colore al tuo giardino invernale; la calendula.

Non bisogna mai dimenticare di adattare le tue scelte alle condizioni specifiche della tua area e di fornire eventualmente protezione dalle gelate per le piante più sensibili al freddo.