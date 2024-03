Cosa piantare a Maggio: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a maggio, con l’arrivo delle temperature più calde c’è un exploit di tutte le colture. Maggio è il mese più adatto per seminare e piantare: le piante crescono rapidamente e possiamo procedere con l’avviamnete di quasi tutte le colture.

Anche per il mese di maggio però non bisogna dimenticare che potrebbe essere il periodo delle gelate tardive, che potrebbe riservare qualche sorpresa poco piacevole. In caso di queste gelate potrebbero esserci grandi perdite.

Cosa piantare a maggio: vediamo qui i fiori e le piante più adatte a questo mese

Il mese di maggio è uno dei mesi più adatti alla coltivazione. In questo periodo possono coltivarsi la maggior parte delle colture, che amano questi prima caldi per esplodere. In questo periodo si può iniziare a seminare in piena terra: zucche, zucche gialle, zucche ornamentali, zucchine patisson, cetrioli, cetriolini e altri ortaggi della stessa famiglia.

Questo è anche il mese più adatto a tutte le varietà di lattuga, estive e autunnali, lattughino, rape primaverili ed estive, carote, ravanelli, pastinache, barbabietole, piselli a semi rugosi, piselli mangiatutto, spinaci, bietole da coste, cardi, finocchi, rucola. In questo mese è consigliata anche la coltivazione del mais.

Tra cosa coltivate a maggio non può non aversi riguardo per le erbe aromatiche. Questo è il periodo per la semina di: prezzemolo, cerfoglio, aneto, sedano da taglio, basilico, maggiorana, borragine. Una buona idea è seminare o piantare le erbe aromatiche in vasi singoli o in fioriere: in questo modo si ottimizzano gli spazi e si riducono le cure necessarie.

Si pone grande attenzione su quali sono i migliori ed i più adotti fiori e piante da coltivare in questo mese. Le più diffuse semine che si fanno in questo mese riguardano alcune stupende varietà di fiori. Del resto questo è uno dei mesi migliori per poter avere i fiori più belli.

Tra i fiori da piantare in primaveraci sono i gladioli, piante a stelo lungo in grado di raggiungere anche mezzo metro di altezza. I gladioli sono perfetti da piantare lungo le bordure, amano molto il sole e le alte temperature. Sono molto colorati e ricchi di sfumature. Anche l’iris e la begonia sono particolarmente adatti a questo periodo. Altri tipi di fiori come le dalie vanno molto bene per essere piantati ib questo periodo. Queste sono le migliori colture e fiori per questo mese di piena primavera.