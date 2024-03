Cosa piantare a Giugno: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Giugno, quando è finalmente arrivato il mese che da inizio alla stagione estiva. In questo periodo le piante e le colture già sono pronte per via delle belle temperature che si iniziano ad avere. Nel corso di questo mese dell’ anno iniziano a nascere i primi meloni, le prime melanzane, i primi peperoni e si comincia tutto il raccolto estivo.

Nel mese di giugno per tutto quello che riguarda la terra ed i suoi frutti e le sue colture è di grande importanza la gestione dell’acqua. IN questo momento, quando le temperature salgono, è importante irrigare i terreni tutti i giorni di modo che non ci sia sempre acqua a sufficienza. Vediamo qui quali sono i fiori e le piante da piantare a giugno e tutti i consigli utili.

Cosa piantare a Giugno: ecco le migliori colture ed i consigli

Con giugno arriva il mese della stagione estiva e quindi questo è il periodo in cui la maggior parte delle coltura trova le migliori condizioni climatiche. Ovviamente anche in questo periodo potrebbero presentarsi degli imprevisti che possono andare a creare qualche imprevisto, ma madre natura è sempre imprevedibile. Vediamo qui quali sono le cosa da coltivare e seminare in questo mese.

Le tipologie di colture che possono essere seminati in questo periodo sono:

l’ anguria

il basilico

la bietola

il cavolfiore

i broccoletti

il cavolo rapa

il cetriolo

i fagiolini

l' invidia da intendersi sia come scarola liscia che riccia

la lattuga , di varie tipologie

le melanzane

il mais

il melone

i peperoni

i peperoncini piccanti

il pomodoro

il prezzemolo

le zucchine

Queste sono le colture che in questo mese trovano la loro espressione migliore. Il consiglio che è valevole per tutte le colture riguarda l’ irrigazione. Bisogna in questo momento dell’anno avere una buona irrigazione del terreno perché i caldi improvvisivi se non c’è acqua a sufficienza potrebbero determinare qualche danno alle colture.

In questo mese si fa il raccolto anche dei sacrifici fatti nei mesi precedenti. Il mese di Giugno porterà con sé la ricompensa dei vostri sforzi accumulati nei mesi precedenti. È ora di avviare la raccolta di una varietà di prelibatezze fresche: aglio profumato, basilico aromatico, barbabietola succulenta, bietola colorata, carote croccanti, cavolo cappuccio croccante, ceci nutrienti, cipolle saporite, daikon succulento, fagiolini nani teneri, indivia riccia dal gusto unico, lattuga da taglio croccante, melone dolce, patate saporite, piselli succosi, prezzemolo aromatico, rucola piccante, sedano croccante e zucchine fresche.