Cosa piantare a Marzo: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Marzo, questo mese è molto particolare sia per il clima che per le alternanze climatiche. Noto è il detto “marzo e pazzo” e in questo mese si entra nella primavera e quindi possiamo affermare che questo è uno dei mesi migliori per le prime fioriture.

Il tempo del mese di marzo non va sottovalutato, anche perché potrebbero esserci delle gelate tardive che andrebbero a mettere a rischio tutte le colture, i fiori e le piante. La semina all’ aperto è dunque un rischio. Vediamo qui quali sono le migliori colture, fiori e piante da seminare e piantare nel mese di marzo.

Cosa piantare a Marzo: ecco le migliori colture, piante e fiori da coltivare

Marzo è il mese in cui inizia la primavera e però è anche il mese in cui bisogna stare attenti alle ultime gelate della stagione invernale. È un momento perfetto per iniziare a preparare il terreno e avviare la semina di diverse colture. Tra le opzioni più adatte a questo periodo ci sono gli ortaggi a radice come carote, ravanelli e rape, così come gli ortaggi a foglia come lattuga, spinaci e rucola. Inoltre, è possibile dedicarsi alla semina di erbe aromatiche e fiori primaverili, arricchendo così il giardino di profumi e colori.

In questo periodo è ideale coltivare: barbabietola, carota, fava, cicoria, piselli, lattuga da taglio, prezzemolo, ravanelli, spinacini, valeriana, zucca, zucchine e varie altre colture. Queste sono le migliori colture da seminare e piantare in questo periodo, pur non dimenticando il consiglio di proteggerle da eventuali colpi di gelo e freddo.

A marzo ci sono anche grandi varietà di fiori e piante da piantare che prospereranno poi nei mesi successivi. Ad esempio tra i fiori autunnali che preferiscono marzo come mese per essere piantati abbiamo: le petunie, le calendule, le petonie e tutti questi fiori andranno a colorare molto i giardini nel corso dei mesi successivi. Ancora anche le piante perenni come la lavande, le rose, o gerani e le margherite sono molto indicate per essere piantate nel mese di marzo.

Con l’arrivo della primavera anche le piante aromatiche trovano terreno fertile come il basilico, il prezzemolo, la menta il timo ed il rosmarino. Queste erbe aromatiche possono essere piantae anche in vaso o direttamente nel terremo e vanno ad arricchire i piatti con sapori ed odori unici.