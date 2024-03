Come piantare lo zenzero in vaso: ecco modo giusto per avere un ottimo raccolto

Coltivare lo zenzero non è una cosa molto difficile e così ci si può garantire una produzione fai da te di questa spezia molto apprezzata. In questi ultimi anni la radice di zenzero è entrata sempre più a fare parte della nostra cultura culinaria ed ha benefici anche sulla nostra salute. Vediamo qui come piantare lo zenzero in vaso e avere una coltivazione fai da te.

Lo zenzero è una radice tropicale che cresce prevalentemente nei paesi tropicali ed è una delle spezie più popolari al mondo conosciuta per il suo gusto piccante e per le innumerevoli proprietà benefiche che apporta al nostro corpo. La domanda che spesso ci so pone è se è possibile coltivare lo zenzero in casa e come piantare lo zenzero in vaso. Vediamo qui tutti i trucchi ed i segreti per avere una coltivazione perfetta.

Come piantare lo zenzero in vaso: ecco qui i trucchi migliori e i segreti per coltivarlo

Coltivare la pianta di zenzero in casa è una cosa abbastanza semplice che può dare grandi soddisfazioni. Seguendo alcuni pratici e semplici consigli è possibile piantare lo zenzero in casa, vediamo come.

Per piantare lo zenzero in vaso il primo passaggio da seguire è quello di scegliere un vaso abbastanza grande da poter contenere la radice di zenzero. La dimensione ideale del vaso è di circa 20 centimetri ed è fondamentale che abbia i fori di drenaggio per consentire il deflusso dell’ acqua in eccesso. In secondo luogo è importante preparare il terreno che deve essere ben drenato e ricco di sostanze nutritive. Optare per una miscela di terriccio, sabbia e compost può essere una buona scelta.

Successivamente si procede con il piantare la radice di zenzero e si consiglia di farlo in una buca di circa 5 centimetri di profondità e ci si assicura poi che la pianta sia ben saldata all’ interno del terreno. Per la coltivazione della pianta di zenzero è necessario fornire alla pianta una irrigazione regolare e costante, ma è altrettanto importante stare attenti a non creare ristagni di acqua che non fanno bene alla pianta. Inoltre bisogna anche assicurarsi che il terreno non sia mai completamente asciutto.

Per la pianta di zenzero è anche importante la luce solare, è importante garantire una adeguata esposizione solare. Meglio garantire la luce per almeno sei ore al giorno. Seguendo questi semplici consigli si può avere una coltivazione di zenzero in vaso a casa propria.