Quando piantare le fragole? Ecco la risposta

Le fragole sono un frutto che piace a molto persone ed è anche molto facile da coltivare, e dato la facilità di coltivazione possono essere coltivate sia nell’orto che in balcone. Una delle domande più ricorrenti è quando piantare le fragole? Esiste un periodo più giusto per cominciare la coltivazione di questo frutto. Vediamo qui tutto su questo frutto ed anche i consigli ed i trucchi.

Le piantine di fragole sono piccole ed occupano poco spazio, ragion per cui possono essere coltivate sia in balcone che nell’orto. La loro coltivazione può essere iniziata in piccoli vasi ed i frutti che produrranno saranno poi ricchi di sapore e dolci, per molti le fragole sono una vera delizia per il palato. Vediamo qui tutto sulla coltivazione di questo saporito frutto.

Quando piantare le fragole: ecco qui qual è il periodo giusto

Le fragole sono piante perenni e sono adatte a quasi tutti i climi, anche se i luoghi più soleggiati contano una produzione di frutti particolarmente dolci. Non bisogna però dimenticare che anche in penombra si ottengono ottimi risultati e frutti ricchi di gusto. Questa tipologia di piante non ama il terreno compatto che tende alla formazione di acqua stagnante, mentre preferiscono i terreni leggeri e soffici con molto hummus.

La fragola è un frutto che è originario dell’ America, dell’ Asia e dell’ Europa. Le varietà di fragole sono differenziate in base al periodo di raccolta, ci sono le aziende rifiorenti che ci sono in tutte e quattro le stagioni e le fragole unifere che vengono prodotte tra maggio e luglio. Vediamo ora qui qual è il periodo migliore per piantare queste piante e dunque quando piantare le fragole.

Il periodo più adatto per piantare le fragole è o l’autunno o la primavera. La scelta dei periodo più adatto dipende dalla zona geografica in cui ci si trova e si procede con la coltivazione. Quando le fragole vengono piantate in autunno allora si vuole ottenere una fruttificazione precoce e i loro frutti saranno pronti in primavera. Invece la coltivazione effettuata in primavera è la varietà per la fruttificazione tardiva e i frutti vengono maturati in estate o in autunno. In questo modo le piante hanno modo di crescere durante il periodo più caldo. Questo genere di semina avviene a partire dal mese di marzo in poi.