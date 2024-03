Ortaggi da piantare a Marzo: ecco i più semplici

Il mese di marzo è quello che da il benvenuto alla primavera ed è il mese in cui vediamo i primi fiori spuntare sugli alberi, ma anche il mese in cui ci anche alcune gelate. Questo mese è da sempre definito come pazzo, ma è anche un meso che regala molto. Ma quali ortaggi piantare a marzo? Con l’arrivo delle prime temperature più miti a molti viene voglia di dedicarsi alla cura dell’orto e del giardino.

In questo periodo dell’anno sono molte le persone che cominciano a prendersi cura della terra. Avere la possibilità di avere un orto e di dedicarsi al contatto con la terra e con la natura è un privilegio che non tutti hanno la gioia di avere. A marzo si inizia a preparare il terremo per accogliere poi tutti i frutti ed i raccolti possibili. Vediamo qui quali sono gli ortaggi da piantare a marzo.

Ortaggi da piantare a marzo: ecco quali sono

In questo periodo dell’ anno bisogna preparare al meglio il terreno per i prossimi raccolti. Nel mese di marzo inizia la primavera e quindi inizia il periodo in cui ci si dedica alle semine e ai trapianti. Andare ad individuare gli ortaggi da piantare a marzo è fondamentale perché così si preparano i lavori dell’orto per poter poi raccogliere i migliori prodotti nei mesi a seguire.

Nel mese di marzo gli ortaggi che si possono piantare sono vari e la maggior parte sono quelli che sono poi più comuni sulle nostre tavole. A marzo si piantano le patate e tra i tuberi anche il topinabur. Inoltre in questo mese si può avviare la coltivazione di aglio e cipolle, che se non stati piantati nei mesi precedenti è arrivato il momento giusto.

In questo mese inoltre si procede con il piantare di diverse verdure in piano campo come: bietole, coste, valeriana, spinaci, cicoria, prezzemolo, rucola. Se siamo in uan zona geografica in cui il clima è più rigido si può anche prevedere una copertura per la notte per evitar che i prodotti si rovinino.

Nel mese di amrzo si procede anche con la semina di diversi legumi come: ceci, fagioli, piselli, fave ed anche di carote e barbabietole. Nelle zone con le temperature più alte si può procedere anche con al semina di zucca e zucchine.