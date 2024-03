Come si pianta l’aglio: ecco il metodo della nonna

Esiste un metodo sorprendente della nonna per coltivare l’aglio, i risultati sono incredibili e permetteranno di ottenere un prodotto perfetto. Come si pianta l’aglio? Vediamo qui qual è la tecnica e quali sono le migliori modalità per trattare al meglio questo prodotto.

L’aglio è una presenza fissa, se non addirittura obbligatoria, in tutte le cucine. Avere un prodotto di grande qualità e coltivato nei modo giusto permette di avere dei piatti ancora più buoni. Se quindi siete interessati ad avere dell’ aglio sempre a disposizione e sempre fresco e ricco di sapore allora siete nel posto giusto. Vediamo qui come si pianta l’aglio e quali sono le mosse più giuste.

Come si pianta l’aglio: un metodo della nonna che sicuramente non conosci

Coltivare l’aglio secondo il metodo della nonna è una scelta che può essere definita molto interessante. Avere dell’aglio sempre fresco e con un sapore molto più inteso è il risultato che si ottiene quando si decide di coltivare l’aglio in casa e quindi in vaso. Ma quindi come si pianta l’aglio? Quali sono i passaggi da seguire per ottenere un risultato super.

Per piantare l’aglio in casa ed in vaso occorre:

un vaso o un contenitore con i fori di drenaggio sulla parte inferiore

terreno

bulbi di aglio

acqua

un posto con esposizione diretta dei raggi solari per almeno 7 ore al giorno

La prima parte è la scelta del recipiente, che necessita di fori di drenaggio nella parte inferiore per evitare il ristagno dell’acqua. Si riempie il contenitore con un substrato di terreno di ottima qualità, lasciando circa uno spazio di un pollice libero sulla sommità. Prima di trapiantare i bulbi d’aglio, suddividili in spicchi, avendo cura di non eliminare la pellicola esterna. Quest’ultima ha il compito di proteggere i germogli durante lo sviluppo.

Pratica un foro nel substrato e colloca ciascun spicchio con la punta rivolta verso l’alto, ad una profondità di circa un pollice. Irriga generosamente il recipiente appena trapiantati gli spicchi e assicurati che il terreno rimanga costantemente umido durante la fase di crescita. Individua un ambiente ben illuminato, con 6-8 ore di luce solare diretta al giorno, per favorire la crescita vigorosa e sana dell’aglio.

Con questi piccoli accorgimenti e seguendo questo metodo della nonna potrete ottenere dell’aglio perfetto e con un sapore eccezionale.