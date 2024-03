Come piantare i pomodori: ecco quando devi farlo

Come piantare i pomodori e quando è una domanda molto ricorrente, perché in molti vogliono coltivare i pomodori nell’ orto di casa per ottenere un risultato unico. Le piante di pomodori sono tra le più diffuse nei nostri orti, anche se bisogna sempre considerare che esistono molte varietà e tipologie di pomodori.

Il pomodoro è sicuramente tra gli ortaggi preferiti dalle persone, ma per ottenere i più buoni pomodori allora è preferibile avere e coltivare delle proprie piantine. In tal modo si possono ottenere dei frutti eccezionali dal sapore unico, ricchi di sapore. Per la coltivazione dei pomodori ci sono delle regole da seguire e dei trucchi.

Come piantare i pomodori e quando è il momento migliore per piantarli

Il metodo di come piantare i pomodori è una operazione molto importante che va poi a condizionare il risultato finale e il corretto sviluppo della pianta. Bisogna fare delle considerazioni riguardo le piantine di pomodori.

Innanzitutto è da considerare che le piantine di pomodori non amano le temperature rigide e le gelate, per tale ragione il periodo migliore per piantare arriva nei mesi tra maggio e giugno, se si decide di piantare direttamente nel terreno. Se invece si preferisce piantare in semenzaio ci si può avviare alla coltivazione già dal mese di marzo. Possiamo dire che la temperatura ideale per iniziare la coltivazione di pomodori si aggira intorno ai 20 gradi centigradi.

Il terreno deve essere ben preparato, nel senso che il suolo deve essere ricco di sostanze nutritive. Si procede poi scavando con la pale delle buche di circa 20 centimetri di lato e 30 centimetri di profondità. Inoltre è opportuno che tra le buche ci sia uno spazio di circa 60 centimetri. Si procede così con la messa a dimora delle piantine e si annaffia poi immediatamente il terreno.

Un altro consiglio fondamentale per la coltivazione dei pomodori è quello di legare le piantine di pomodori a dei tutori man mano che crescono. Questo passaggio è fondamentale per mantenere in vita le piantine, che altrimenti si piegano.

I pomodori si raccolgono poi dopo circa 60 o 80 giorni dal trapianto e generalmente in estate piena. Il periodo di raccolta dipende poi anche dalla tipologia e dalla qualità di pomodoro che si è scelto di coltivare. Questi ortaggi sono i protagonisti dei nostri piatti soprattutto in estate.