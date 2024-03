Cosa piantare a Settembre: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a settembre, questo è il mese in cui è ideale organizzare la pianificazione dell’orto per i mesi che verranno. Individuare cosa si coltiva nel mese di settembre non è semplicissimo perché molto dipende dalla zona e di conseguenza dalla temperatura. Questo mese è comunque un mese ricco di preparativi che richiede cura ed attenzione.

Tenendo in considerazione le fasi lunari e le temperature vediamo qui cosa piantare e coltivare in questo mese di settembre. In questo periodo inoltre si beneficia ancora di quello che è il raccolto estivo, fino a quando il ciclo vitale della semina estiva non termina. Vediamo quindi qui cosa piantare in questo mese di settembre

Cosa piantare a settembre: vediamo i fiori e le piante più adatte a questo periodo

Il mese di settembre è il mese della pianificazione che prevede la gestione di un lungo periodo. La pianificazione è fondamentale per poter raccogliere poi i migliori frutti e ricavati dalla terra. Sono molte le colture che possono essere piantate in questo periodo perché il tutto è in previsione del periodo di raccolta dell’ orto invernale e di quella che sarà poi qualche mese dopo la primavera.

In questo periodo vanno quindi seminate e coltivate tutte quelle cose che possono sopportare le temperature più basse e fredde, per tale ragione non ci si deve preoccupare quando le temperature scendono. Le colture che vengono piantate e coltivate in questo periodo sono gli ortaggi resistenti al freddo che possono sopportare perfino qualche gelata. Bisogna quindi mettersi i guanti da lavoro per il giardino e cominciare a dedicarsi alla terra.

Vediamo ora nel dettaglio cosa piantare a settembre.

A settembre, molti giardinieri possono iniziare a prepararsi per la stagione autunnale e invernale. Ecco alcune opzioni di cosa piantare durante questo mese:

Per quanto riguarda le piante da bulbo: Settembre è un ottimo mese per piantare bulbi primaverili come tulipani, narcisi e giacinti, in modo che possano radicare bene prima dell’arrivo dell’inverno. Così quando arriverà il freddo intenso loro avranno già una buona struttura per poterlo sopportare. Le verdure autunnali che si possono seminare o trapiantare sono verdure come cavoli, broccoli, cavolfiori, lattughe, spinaci e bietole per un raccolto autunnale.

Per le piante perenne poi Settembre è un buon momento per piantare piante perenni, come arbusti, alberi e piante ornamentali, in modo che abbiano il tempo di stabilizzarsi prima dell’inverno. Riguardo i fiori autunnali: si possono piantare crisantemi, astri, violacciocche e giacinti per un bel tocco di colore nel tuo giardino durante l’autunno.