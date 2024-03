Cosa piantare a Luglio: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a luglio, vediamo qui quali sono le colture, gli ortaggi e le verdure da coltivare in questo mese. Luglio è il mese in cui l’ estate inizia nella sua essenza, il caldo e l’ umidità raggiungono le loro temperature più alte e raggiungono i picchi.

In questo periodo, a causa delle importanti condizioni climatiche, i lavori nell’orto sono sempre difficili. Le calde temperature di luglio tendono a causare la siccità e per tale ragione è necessario avere una grande cura. Ad ogni modo bisogna anche tenere a mente che nel mese di luglio si raccolgono i frutti di tutto quanto fatto nei mesi precedenti.

Cosa piantare a luglio: ecco i fiori e le piante migliori di questo periodo

Nel mese di luglio si raccolgono i frutti dei tanti sacrifici fatti nei mesi precedenti. In questo mese si iniziano a raccogliere le patate, gli agli, le cipolle, i cipollotti e molti altri ortaggi. Per quanto riguarda le verdure da piantare in questo mese dobbiamo fare una distinzione tra quelle a ciclo breve e quelle che non avranno alcun problema nel resistere alle temperature fredde dei mesi invernali.

Nel mese di luglio quello che si deve valutare innanzitutto è la semina di ortaggi a ciclo breve, cioè per nascere e crescere delle piantine che completeranno il loro ciclo prima dell’ arrivo delle gelate invernali. Per tale ragione in questo periodo si seminano ortaggi dal ciclo veloce come: rapanelli, biete, lattughe, rucola, fagioli, fagiolini.

In questo periodo si possono seminare anche alcuni ortaggi autunnali come: cime di rape, finocchi, cicorie sia da cespo che da taglio, ma anche fagioli, fagiolini e pastinaca. Nel mese di luglio, però, si può iniziare a coltivare e dunque iniziare la semina anche di alcuni ortaggi autunnali e si può anche optare per una coltivazione in semenzaio.

Il consiglio fondamentale per il mese di luglio è quello di mantenere una corretta irrigazione perché facilmente il terreno può andare in siccità e rovinare così tutto il raccolto e tutti i sacrifici e le fatiche fatte. Ad ogni modo non bisogna dimenticare che nel mese di luglio nell’orto vanno fatti lavori importanti come l’ irrigazione e l’ eliminazione di tutte le erbacce che si vanno a formare.

Tra i fiori che vanno coltivati nel mese di luglio dobbiamo citare il gladiolo, gli anemoni, il fiordaliso, la viola mammola e le bocche di leone.