Cosa piantare a Gennaio: ecco fiori, piante e consigli

Gennaio è il primo mese dell’anno e con l’inizio del nuovo anno si progetta anche la semina. Vediamo qui cosa piantare a gennaio, i consigli dei miglior fiori e pianti da piantare in questo mese.

Il mese di gennaio è un mese invernale molto freddo e per tale ragione non tutte le colture e non tutti i fiori sono perfetti per questo mese. Infatti in alcuni posti in cui non sempre c’è freddo il mese di gennaio rappresenta più un periodo di riposo che di semina.

Cosa piantare a Gennaio: vediamo quali sono i fiori e le piante più adatte

Gennaio è il mese da inizio al nuovo anno e di conseguenza al calendario e anche per l’orto inizia una nuova stagione. Le prime piantine in semenzaio si mettono in questo mese, per poi perfezionare il tutto nei mesi di febbraio e marzo ed i successivi.

Il freddo, il gelo, la neve e le temperature molto basse rendono il mese di gennaio non il mese perfetto per dedicarsi alla coltivazione.

Rispondere alla domanda cosa piantare a gennaio non è cosa semplice perché nella scelta non può non trascurarsi la zona in cui si vive. Le temperature fanno la differenza e sono molto differenti a seconda della zona in cui si vive. Quando, ad esempio, si vive in una zona fredda e il terreno è ghiacciato allora è consigliabile andare a rimandare la semina nei mesi più caldi.

Se invece si vive in una zona con un clima un po’ più mite le colture migliori da coltivare sono soprattutto quelle bulbose. Il riferimento è soprattutto a quelle che verdure che crescono sotto terra e che quindi non temono le gelate come: carote, cipolle, aglio. scalogno e porro. Altri ortaggi che si possono coltivare in questo periodo dell’anno sono: gli asparagi, i cavolfiori, il sedano, gli spinaci, le fave, i ravanelli e la valeriana.

Per quanto riguarda le altre cose in questo periodo si può coltivare il basilico, la lattuga, i piselli, il finocchio e varie altre cose. In questo periodo però bisogna comunque stare attenti a proteggere le colture dalle eventuali gelate. Nel mese di gennaio però, ove non è possibile procedere con la semina diretta a causa del freddo si può procedere con la semina in semenzaio.

Tra i fiori da piantare nel mese di gennaio abbiamo: i tulipani, la primula, il narciso, la viola ed il ciclamino. Tutti questi fiori sono quelli che riescono a nascere e crescere con le temperature fredde.