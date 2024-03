Cosa piantare a Febbraio: ecco fiori, piante e consigli

Cosa piantare a Febbraio? In questo mese dell’ anno iniziano le vere e proprie coltivazioni che daranno poi i loro frutti in primavera. Questo mese è da inserire tra i mesi ideali per la preparazione del terreno e della semina. Sono molte le varietà di piante, fiori ed ortaggi che hanno come periodo ideale di semina il mese di febbraio.

In questo periodo dell’ anno, nonostante sia un periodo ancora freddo è possibili iniziare la semina di molti ortaggi e frutti. Il consiglio da seguire è sempre quello di cercare di tenere al riparo dal freddo e dal gelo le colture che si scelgono di piantare e seminare.

Cosa piantare a Febbraio: vediamo qui i prodotti che sono più adatti a questo mese

Febbraio segna il momento perfetto per preparare il terreno per la stagione di crescita imminente. È il momento ideale per pianificare e organizzare il giardino, scegliere i semi da seminare e preparare i letti di coltivazione. In questo periodo, è importante anche dedicarsi alla cura delle piante esistenti, eseguire potature e trattamenti preventivi per assicurare una stagione di crescita sana e abbondante.

Gli ortaggi che è preferibile piantare nel mese di febbraio sono: aglio, cipolle, cavolo cappuccio, cavolfiori di vario tipo, carciofi, zucchine, melanzane, rucola, lattuga, valeriana, fagioli, porri, barbabietole. Il periodo è adatto anche per piantare spinaci e patate, ma qui c’è qualche accortezza in più da seguire, si consiglia di proteggerli dal freddo per non andare a toccarne la qualità.

Per quanto riguarda, invece, piante e fiori, ma anche alberi, ci sono anche in questo caso delle piante che sono più adatte a questo periodo rispetto ad altre. In questo periodo si consiglia di piantare piante annuali e perenni. Tra le piante da fiori che hanno il mese di febbraio come mese più adatto dobbiamo annoverare: la primula. la dalia, il garofano. la petunia, la viola, il nasturzio, la bocca di leone e altri ancora. Tra gli alberi che preferiscono essere piantati nel mese di febbraio abbiamo: il pioppo, il salice ed il tiglio.

La maggior parte dei fiori che è preferibile piantare nel mese di febbraio avranno poi la loro migliore fioritura in primavera ed andranno poi a colorare le nostre case e tutte le aree in cui sono coltivati. I consigli da seguire sono quelli di tenerli più riparti in caso di forte freddo.